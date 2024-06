Sbalzato fuori dall'auto in un campo di grano: salvato da due finanzieri Trasferimento in eliambulanza di un operaio dal Frangipane-Bellizzi a Nocera Inferiore

A prima vista da lontano, come si può notare dalla foto, poteva sembrare un'auto di un agricoltore a lavoro nei campi o abbandonata ma lo sguardo dei due finanzieri della tenenza di Ariano Irpino di passaggio durante la loro attività di servizio lungo la strada provinciale 281 fondo Valle Ufita, in quel tratto in cui il fiume divide la strada tra Carife e Guardia Lombardi è andato ben oltre.

Hanno subito intuito qualcosa di strano e si sono immediatamente fermati. Il movimento dei tergicristalli e poco distante, un uomo a terra in quella distesa di grano che chiedeva disperatamente aiuto sotto una cappa di afa e un sole bollente. Un operaio ventenne del luogo finito fuori strada forse a causa di un colpo di sonno dovuto proprio alla calura. Lo stabiliranno con esattezza le indagini dei carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi.

I due militari delle fiamme gialle vista la gravità della situazione hanno subito allertato la centrale operativa del 118. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha provveduto a trasportare il malcapitato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Un ennesimo codice rosso di un politraumatizzato della strada a distanza di poche ore dal grave incidente di Savignano Irpino avvenuto ieri sera nel quale è rimasto coinvolto un ragazzino di 12 anni ora in prognosi riservata al Santobono di Napoli. L'equipe di turno del pronto soccorso con il medico Gaetano Lisella e il direttore Silvio D'Agostino si è subito attivata. Dopo una prima valutazione, il giovane è stato trasportato in sala operatoria per essere sottoposto ad un delicato intervento di splenectomia per l'asportazione della milza ad opera dei chirurghi Guglielmo Sullo e Sergio De Fortuna. Anestesista Terenzio Damiamo.

A preoccupare in modo particolare una seria frattura vertebrale tanto che i medici hanno subito attivato la centrale operativa del 118 per il trasferimento in eliambulanza nel centro di rianimazione dell'ospedale Umberto primo di Nocera Inferiore. Oltre alla rottura della milza, ha riportato fratture multiple costali, lesione midollare e contusioni polmonari. La prognosi è riservata.

Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'eliambulanza i vigili del fuoco di Grottaminarda e la polizia municipale i quali hanno riscontrato ancora una volta le difficolta nella pista salva vita a causa della presenza di alberi, rami e arbusti sotto la ringhiera che affaccia all'imbocco della strada panoramica che vanno assolutamente eliminati per motivi di sicurezza.