Quattro incidenti stradali nelle ultime ore in Irpinia: ecco dove Feriti trasportati nei vari ospedali, intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco e 118

Quattro incidenti stradali nelle ultime ore in Irpinia hanno visto attivamente impegnati i vigili del fuoco di Avellino.

Il primo si è verificato alle ore 16.00 nel territorio del comune di Venticano alla frazione Castello del Lago dove è intervenuta la squadra del distaccamento di Grottaminarda.

Coinvolte due autovetture. Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone, un uomo ed una donna, i quali una volta estratti dagli abitacoli delle loro auto, sono stati affidati ai sanitari del 118 i quali hanno provveduto a trasportarli in ospedale.

La stessa squadra, subito dopo le ore 16.00 è intervenuta nel comune di Frigento sulla SS 303, dove un'autovettura è sbandata e si è ribaltata.

La donna alla guida di 51 anni originaria di Guardia Lombardi, è rimasta incastrata nell'abitacolo e una volta estratta è stata affidata ai sanitari del 118 i quali a loro volta l'hanno trasporta all'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino per essere sottoposta alle cure mediche.

Alle ore 18.40, una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta a Manocalzati nei pressi dello stadio comunale, dove un'autovettura è sbandata e si è ribaltata.

Anche in questo caso la ragazza alla guida, rimasta ferita è stata trasportata in ospedale per le cure sanitarie. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

L'ultimo incidente, in ordine cronologico, si è verifiato sull'Autostrada A 16 Napoli-Bari intorno alle ore 20,00.

E' successo nel territorio del comune di Grottaminarda poco prima dell'uscita del casello e ha visto coinvolte due autovetture. L'intervento dei vigili del fuoco al momento è ancora in corso di svolgimento.