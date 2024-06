Tragedia a Montemarano: muore un bambino di 8 anni, sul posto i carabinieri Comunità sotto choc. Sul posto i carabinieri di Montella

Sotto choc la comunità di Montemarano, dove un bimbo di 8 anni è morto mentre giocava im un'area di pertinenza della sua abitazione. A quanto pare, a causare il decesso del bambino è stato un trauma cranico, avvenuto in seguito a una caduta. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi e i carabinieri della locale stazione, insieme a quelli della compagnia di Montella ma purtroppo per il bambino non c'era più nulla da fare.

in aggiornamento