Corruzione elettorale a Pratola Serra, indagati ex sindaco e suo fratello Indagini della Procura di Napoli e Avellino per 19 persone

La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha proceduto alla notifica di due distinti “Avvisi di conclusione delle indagini preliminari ed Informazione di garanzia”, emessi - rispettivamente - dalla Procura della Repubblica di Napoli e dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di 19 persone.

Entrambi i provvedimenti sono stati emessi a conclusione di una articolata attività investigativa condotta dai militari della predetta Compagnia e coordinata dai due Uffici Giudiziari, che ha permesso di fare luce, compatibilmente con la fase del procedimento penale, sull’amministrazione del comune di Pratola Serra nel periodo in cui i fratelli Emanuele ed Antonio Aufiero ricoprivano le cariche di sindaco e Presidente del Consiglio comunale (poi disciolto ai sensi dell’Art.143 TUEL dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ottobre 2020).

Le attività di indagini hanno consentito di raccogliere significativi elementi che inducono a ritenere -allo stato delle acquisizioni e fatti salvi gli sviluppi ulteriori- che gli ex amministratori del comune di Pratola Serra – nel biennio 2019-2020, attraverso patti verosimilmente corruttivi - avevano affidato appalti pubblici in assenza di gara e di copertura finanziaria, ovvero promesso utilità in cambio di voti per le elezioni regionali svoltesi a settembre 2020.