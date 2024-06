Cervinara, notte di terrore: banda di ladri in azione in via Mainolfi Hanno esploso anche colpi di pistola per guadagnarsi la fuga

Paura in via Mainolfi a Cervinara. Abitazioni svaligiate, ladri armati, con il volto coperto e colpi di pistola. E’ successo nella serata di ieri nel centro di Cervinara. Ci sono le indagini in corso da parte della polizia. Ad agire, probabilmente, una banda di stranieri. Ieri sera hanno preso di mira alcune abitazioni. In una di queste è scattato l’allarme sul telefonino del proprietario che, oltre ad avvisare le forze dell’ordine, si è precipitato in via Mainolfi insieme ad alcuni parenti ed amici. Quando sono arrivati, i ladri erano ancora in casa. Per guadagnare la fuga, i malviventi hanno scagliato contro i proprietari dei grandi vasi. Non solo, a quanto pare, qualcuno di loro ha estratto una pistola ed ha esploso diversi colpi in aria. Le urla e soprattutto i colpi di pistola hanno portato tutti ad uscire dalle loro case . I malviventi sono riusciti a scappare.