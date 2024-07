Due incidenti sul lavoro in Irpinia: operai liberati dai vigili del fuoco E' succecco a distanza di un'ora l'uno dall'altro ad Aiello del Sabato e Pratola Serra

Due incidenti sul lavoro nell'arco di un'ora in Irpinia. Il primo all'interno di un'azienda di Aiello del Sabato in via provinciale, dove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino per soccorere un operaio che intento al lavoro, era rimasto con un arto superiore incastrato in un macchinario. L'uomo è stato liberato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne hanno poi disposto il trasporto all'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoporlo alle cure mediche necessarie.

A distanza di un'ora, un'altra squadra del comando di via Zigarelli è intervenuta nel territorio del comune di Pratola Serra, sulla SS 7 Bis, sempre per un incidente avvenuto in un'azienda, dove un'operaio intento a scaricare del materiale è rimasto con un piede incastrato in un carrello sollevatore. Anche in questo caso l'uomo è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti. In entrambi i casi i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di loro competenza.