Cervinara, abusi e violenze in famiglia: arrestati padre e figlia I fatti commessi tra il 2018 e il 2019 nel comune della Valle Caudina

I carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 58enne e la figlia 25enne, entrambi di Cervinara, destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per il reato di “Violenza sessuale aggravata e continuata”.

I fatti, commessi a Cervinara tra il 2018 e il 2019, sono stati accertati a seguito di attività d’indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Avellino e coordinata dalla Procura della Repubblica irpina.

L’uomo, in accordo con la figlia, avrebbe abusato sessualmente e in maniera ripetuta di due minori all’interno della propria abitazione. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati affidati a personale della Polizia Penitenziaria per essere tradotti in carcere.