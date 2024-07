Incidente a Contrada: auto contro scooter, in ospedale anche una bimba La piccola ferita agli arti inferiori era in sella allo scooter insieme allo zio

Auto contro scooter sulla strada statale tra Contrada e Forino. Due feriti sono gravi in ospedale, tra cui una bimba di 10 anni che era in sella allo scooter insieme allo zio. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente ma sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso. In gravi condizioni anche l'uomo alla guida del mezzo, il quale avrebbe riportato gravi traumi agli arti inferiori.

Tutti gli aggiornamenti