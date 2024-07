Solofra, il dolore anche sui social per la morte di Vito Esposito Le indagini per stabilire eventuali responsabilità proseguono, al vaglio anche le telecamere

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social per la morte del 62enne di Solofra, Vito Esposito, nel tragico incidente avvenuto ieri sera a Contrada. "Tra tutti i cugini della nostra famiglia tu eri il migliore, insieme a te ho vissuto momenti indimenticabili. Mi manchi da morire caro Vito". Ma gli attestati di stima e solidarietà per la tragica scomparsa di Vito Esposito si susseguono: " un fulmine a ciel sereno, una persona giusta, solare, socievole, un sognatore che stava iniziando nuovamente a godersi la vita. Ciao zio Vito mancherai tantissimo". Vito Esposito solo da qualche giorno era diventato di nuovo nonno e stringeva tra le sue braccia il nuovo arrivato in famiglia. Poi la tragedia avvenuta venerdì sera mentre era in sella con l'altra nipotina dieci anni che ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Moscati di Avellino dopo aver subito un intervento chirurgico al femore.

Le indagini

La salma del 62enne è invece nella sala mortuaria del presidio ospedaliero di Avellino dove Vito si è spento dopo minuti dal suo arrivo con il 118. Decesso avvenuto subito dopo il ricovero per le gravi lesioni riportate nel sinistro. Il 62enne aveva perso un arto inferiore nel sinistro. Sul corpo del 62enne verrà eseguita l'autpsia nei prossimi giorni, per far luce sulle cause della morte e per stabilire eventuali responsabilità nel sinistro mortale. Ma non solo gli inquireinti stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica.