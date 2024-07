Ariano: proprietari colpiti da un lutto familiare e i ladri rubano in casa Un furto che ha davvero dell'incredibile, quello avvenuto nel cuore pulsante di Cardito

I proprietari sono fuori, essendo stati colpiti da un grave lutto familiare e i malviventi che oramai sanno tutto di tutti colpiscono la loro abitazione. E' successo nella centralissima via Cardito ad Ariano Irpino di fronte alla pasticceria tra Incontro, tra tavolini all'aperto e un continuo via vai di avventori.

Un furto che ha davvero dell'incredibile. I ladri dopo aver forzato una finestra laterale, lungo una stradina si sono intrufolati all'interno per poi puntare direttamente alla camera da letto. Stanza messa completamente a soqquadro per poi portare via, probabilmente verso le campagne circostanti, cassetti con all'interno oro, orologi di valore ed altri oggetti in via di definizione. Sul posto la polizia insieme al personale della scientifica che ha prelevato anche tracce di sangue e sostanza organica sull'infisso, lasciate da uno dei malviventi, probabilmente rimasto ferito ad un mano. Elemento ora al vaglio degli inquirenti.

L'indignazione da parte dei residenti: "Come facevano a sapere della morte della sorella di mia moglie - ci dice il proprietario. Mi sembra davvero assurdo. E poi ci vengono a dire che non bisogna parlare di emergenza. Ma di che cosa parliamo."

In zona nessuno ha visto o sentito nulla. Il proprietario al suo ritorno avrebbe udito un leggero rumore e un'ombra nel giardino. Poi dopo pochi secondi la scoperta. La porta di casa era chiusa regolarmente a chiave e la finestra aperta.

Controlli sono stati effettuati nelle campagne circostanti tra località Stillo e Manna, quest'ultima ancora una volta senza luci. Un ennesimo black out chissà perchè, strana coincidenza ogni qualvolta avvengono furti sul versante Cardito. Amarezza e rabbia tra la gente ormai esasperata.

E' uno stillicidio, un'emergenza che continua ad essere purtroppo banalizzata e sottovalutata. Parlano i numeri. E la prima settimana di luglio si è chiusa davvero nel peggiore dei modi ad Ariano Irpino.