I proprietari sono al mare e i malviventi rubano in casa: ancora un furto Non c'è tregua in Valle Ufita, cresce l'allarme a Sturno

I proprietari si recano al mare, l'anziano genitore tenta di vigilare la loro abitazione, ma alla prima occasione buona i ladri entrano e mettono a segno il colpo.

E' quanto accaduto a Sturno in via Pantanelle. Non c'è tregua nel comune della Valle Ufita, tra i più colpiti alla pari di Ariano Irpino ormai da un anno. Malviventi che sono stati anche avvistati dall'uomo mentre abbandonavano la struttura presa di mira con il bottino tra le mani. Alla fine dopo aver trovato la casa a soqquadro non è rimasto altro che allertare il 112. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Massima allerta anche in via Chiascio e Crocevia.

Due i tentativi di furto invece a Fontanarosa e Melito Irpino. Nell'ultimo caso, i malviventi hanno tagliato chirurgicamente una recinzione, per farsi strada nel poter effettuare successivamente un furto. Almeno questa è l'ipotesi.

Recuperata infine ad Ariano Irpino una parte della refurtiva asportata sabato sera nell'abitazione di un noto medico di rione Cardito, attentamente selezionata dai componenti della banda di cui uno ferito ad una mano, le cui tracce ematiche sono ora al vaglio della polizia scientifica.