Solofra, decesso di Vito Esposito: domani pomeriggio i funerali del 62enne La salma è stata consegnata ai familiari per il rito funebre dopo l'esame autoptico

di Paola Iandolo

Domani alle ore 16,30, l' ultimo saluto a Vito Esposito, nella collegiata di San Michele Arcangelo. L'appello alla comunità dei bikers, amici conoscenti e non del caro Vito, per fare arrivare fino a lassù l'ultimo saluto con il suono delle moto.

L'autopsia

L'autopsia sulla salma del 62enne di Solofra - morto sul colpo nell'incidente stradale avvenuto a Montoro venerdì pomeriggio - è iniziata nel pomeriggio ed è terminata nel tardo pomeriggio. Accertamenti irripetibili tesi a far luce sulle cause del decesso e sulle eventuali responsabilità in capo alla donna alla guida della Fiat punto che con a bordo la bambina di 9 anni, che ha perso il controllo del mezzo per impattarsi contro la moto guidata da Vito Esposito e sulla quale viaggiava anche la sua nipotina di 10 anni e poi contro la cabina dell'enel. La famiglia del 62enne ha nominato l'avvocato Raffaele Tecce.

Il cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social per la morte del 62enne di Solofra, Vito Esposito, nel tragico incidente avvenuto ieri sera a Contrada. "Tra tutti i cugini della nostra famiglia tu eri il migliore, insieme a te ho vissuto momenti indimenticabili. Mi manchi da morire caro Vito". Ma gli attestati di stima e solidarietà per la tragica scomparsa di Vito Esposito si susseguono: " un fulmine a ciel sereno, una persona giusta, solare, socievole, un sognatore che stava iniziando nuovamente a godersi la vita. Ciao zio Vito mancherai tantissimo". Vito Esposito solo da qualche giorno era diventato di nuovo nonno e stringeva tra le sue braccia il nuovo arrivato in famiglia. Poi la tragedia avvenuta venerdì sera mentre era in sella con l'altra nipotina dieci anni che ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Moscati di Avellino dopo aver subito un intervento chirurgico al femore.