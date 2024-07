Dolce Vita, Laura Nargi in caserma per recuperare i cellulari sequestrati I telefoni furono sequestrati il 18 aprile scorso dai carabinieri

di Paola Iandolo

Restituiti i cellulari sequestrati ad aprile scorso al nuovo sindaco della città, Laura Nargi. Il primo cittadino di Avellino - proclamata martedì pomeriggio dopo la vittoria del ballottaggio - è stata convocata in caserma per poter ritornare in possesso dei suoi cellulari oggetto di sequestro e di acquisizione del contenuto in quanto indagata nel filone Dolce Vita, con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta. La polizia giudiziaria ha acquisito il contenuto dei cellulari del sidnaco lo scorso 5 luglio.