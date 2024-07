Notte da incubo per un imprenditore di Cervinara, narcotizzato e poi derubato I ladri sono entrati in casa la notte scorsa forzando la porta principale dell'abitazione

Narcotizzato e derubato di una ingente somma di denaro in contanti custodita nel portafoglio. Brutta avventura per un imprenditore di Cervinara che stamattina si è risvegliato tramortito all'interno della sua abitazione di via Scaccani. I ladri sono entrati in casa la notte scorsa forzando la porta principale dell'abitazione nella quale al piano superiore vive la famiglia del fratello. Indagini sono in corso da parte degli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato ai quali la vittima del furto ha detto di non essersi accorta di nulla.