Lavori nelle Galleria Monte Pergola: chiusura notturna per due giorni

Per l’esecuzione delle attività di ispezione programmate da Anas all'interno della galleria 'Monte Pergola', sul Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” nelle notti di domani martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio (tra le ore 22:00 e le ore 6:00) sarà necessaria la chiusura al transito della tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500) in entrambe le direzioni.

Le attività, condivise in precedenza in sede di COV presso la Prefettura di Avellino con gli Enti interessati, sono state programmate in orario notturno allo scopo di ridurre i disagi.

La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe chiusure al transito.

