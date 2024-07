Carabinieri, stage formativo degli allievi Commissari della Penitenziaria Gli allievi accolti dal comandante Domenico Albanese

Questa mattina, otto Allievi Commissari della Polizia Penitenziaria, impegnati nel periodo di tirocinio presso gli istituti penitenziari di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi, hanno partecipato a un significativo stage formativo presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Gli Allievi Commissari, accompagnati dal Comandante della Casa Circondariale di Avellino, Dirigente Stefania Cucciniello, sono stati accolti dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese.

Durante l’incontro, il Colonnello Albanese ha illustrato la struttura, i compiti del Comando Provinciale e dei vari Reparti, trattando anche argomenti di tecnica professionale che sono di fondamentale importanza per il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine.

Lo stage è proseguito con una visita presso la Centrale Operativa, cuore pulsante delle operazioni del Comando Provinciale, responsabile della gestione del numero unico di emergenza “112” e delle emergenze territoriali.

Questa esperienza ha permesso agli Allievi Commissari di comprendere meglio il funzionamento di un servizio cruciale per la sicurezza pubblica, nonché di osservare in prima persona la coordinazione e la rapidità di risposta necessarie per affrontare situazioni di emergenza.

La giornata si è rivelata un’importante occasione di crescita e formazione per gli Allievi Commissari, arricchendo il loro bagaglio di conoscenze professionali e fornendo loro preziosi spunti per il loro futuro, anche con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore sicurezza e professionalità all’interno del sistema penitenziario.