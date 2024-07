Allontanato da casa continua a picchiare la moglie, arrestato a Mirabella L'intervento dei carabinieri della locale Compagnia

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione

alla “Ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere” nei confronti di un uomo di Mirabella Eclano, che appena due giorni prima era già stato sottoposto ad un Decreto del P.M. di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Nel convalidare il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento, il Tribunale ha ritenuto sussistere a carico dell’indagato gravi indizi in ordine ai delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della moglie convivente, che si era rivolta ai militari dell’Arma per denunciare le vessazioni subite.

L’odierna misura cautelare è stata adottata dal Giudice delle Indagini Preliminari che ha ritenuto sussistenti fondati motivi per ritenere che le condotte delittuose potessero essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità fisica della persona offesa.