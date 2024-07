La prevenzione non va in vacanza: visite oculistiche gratuite, ecco dove Gli ambulatori saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00

L’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con l'IAPB Italia Onlus e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione territoriale di Avellino, promuove “La prevenzione non va in vacanza 2024”, una giornata di visite oculistiche gratuite, su prenotazione, presso gli ambulatori del Centro Australia di Avellino e del P.O. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi in programma il prossimo 25 luglio.

Gli ambulatori saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00; i cittadini potranno prenotare il controllo gratuito della vista solo telefonando al numero dedicato 0825.782178 (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione Avellino) da lunedì a mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, fino ad esaurimento posti disponibili.

L'obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione, garantendo una corretta informazione su difetti della vista e malattie degli occhi e sulla necessità di controlli periodici per la diagnosi precoce e la cura tempestiva delle patologie oculari.