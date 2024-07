Aste OK, indagato l'avvocato Carlo Taormina per corruzione in atti giudiziari Ad iscriverlo nel registro degli indagati il pm dell'antimafia Henry Jhon Woodcock

di Paola Iandolo

Tutto ha preso il via dalle accuse false nei confronti dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino (archiviate dalla Procura di Avellino) nel processo Aste Ok. Il pm Henry Jhon Woodcock ha iscritto nel registro degli indagati anche l’avvocato Carlo Taormina, il difensore di Gianluca Formisano (nuovamente indagato).

Le accuse mosse nei sui confronti

Si sarebbe dato da fare per far cambiare versione ad una testimone, Daniela Marra, anche lei indagata, che in aula, ascoltata il 30 settembre e 28 ottobre 2022 nel processo Aste Ok (chiuso con l’ordinanza di remissione degli atti alla Dda per una nuova imputazione) aveva ritrattato quanto dichiarato ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino. Tutto sarebbe emerso da un decreto di perquisizione del primo luglio scorso. Secondo l’ipotesi di accusa della Procura Antimafia a fare da tramite per “una promessa di denaro” da parte di Formisano alla Marra sarebbe stato proprio Taormina. Per questo il professore Taormina è indagato per concorso in calunnia, falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari con l’aggravante di “aver commesso i fatti al fine di agevolare un’associazione camorristica”. L'avvocato Taormina sostiene di non aver ricevuto alcun atto.