Mercogliano, tentato omicidio del medico: divieto di dimora per il 71enne Al termine dell'udienza di convalida è stata applicata la misura richiesta dal pm

di Paola Iandolo

L'ingegnere, 71enne accusato del tentato omicidio del fratello, è stato sottoposto al diveito di dimora. Convalidata l'arresto per G.M., ma al contempo è stata appplicata la misura del divieto di dimora, così come chiesto dallo stesso pubblico ministero al termine dell'udienza di convalida che ha ritenuto tale misura sia in grado di garantire le esigenze cautelari gravanti sul professionista. Dunque il 71enne difeso dall'avvocato Ennio Napolillo dovrà lasciare il luogo di residenza e non dimorare in provincia.

La ricostruzione

Carmine Matarazzo, medico di base in pensione, molto noto a Mercogliano, è ricoverato in coma all'ospedale di Avellino. La prognosi resta riservata. L'aggressione, avvenuta martedì mattina nel garage di casa del 72enne. Le ferite alla testa e al petto, al culmine di una lite scoppiata per motivi futili. L'aggressore è stato sottoposto inizialmente - su disposizione del pm della Procura di Avellino - agli arresti domiciliari.