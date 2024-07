Innesta marcia sbagliata e finisce contro recinzione: paura sulla Variante L'incidente nell'area del parcheggio di un noto supermercato

Paura ieri sera sulla Variante. Un'auto, parcheggiata nell'area di sosta di un noto supermercato, per motivi ancora da accertare è finita contro la recinzione che delimita il parcheggio con la Variante. Paura per il conducente che fortunatamente non ha riportato conseguenze. La vettura è rimasta in bilico sul muretto e ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per riportarla nell'area. Inevitabile il rallentamento del traffico veicolare sulla strada che ha subito notevoli conseguenze.