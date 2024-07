Incidente in galleria, 3 auto coinvolte e 7 feriti: ci sono anche due bambini Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, alle ore 13'10 di oggi 29 luglio, è intervenuta sulla SS 691, denominata Fondo Valle Sele, nella galleria Serro Dei Porcini al Km. 27,400, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.

All'interno delle auto sette persone di cui due bambini, ma solo un uomo di 35 anni originario del Cosentino è rimasto ferito, ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche.

Le restanti sei persone non hanno subito grosse conseguenze e sono state visitate sul posto senza far ricorso a ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant'Angelo dei Lombardi hanno effettuato i rilievi dell'incidente.