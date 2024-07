Prata Principato Ultra, schiuma nel fiume Sabato: la denuncia del comitato Il comitato Salviamo la Valle del Sabato ha denunciato

Pubblichiamo una nota a firma di Franco Mazza, presidente del comitato Salviamo la Valle del Sabato circa la presenza di schiuma nelle acque dello stretto di Barba a Prata Principato Ultra.

"Non ce la fa! Non ce la fa! Vogliamo capire che non ce la fa? Non ce la può fare il Sabato a diluire il carico degli inquinanti. Ovviamente con l’assenza di piogge e la conseguente riduzione della portata si riduce la capacità di diluizione del fiume. Perciò in questo periodo osserviamo colore scuro delle acque, solidi sospesi, schiume e ristagni vari con odori nauseabondi. Forse c’è una situazione anche lievemente migliore rispetto a qualche anno fa. Ecco come appariva ieri questo povero disgraziato dallo Stretto di Barba a Prata, passando per Tufo. Che dire? Grazie ai nemici palesi ed occulti del Sabato e grazie sempre agli indifferenti!".