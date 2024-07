Emergenza incendi boschivi, dieci i roghi fronteggiati dai caschi rossi In arrivo anche una sezione operativa dalla Regione Toscana per dar aiuto ai vigili irpini

di Paola Iandolo

I Vigili del Fuoco di Avellino sono - da diversi giorni - impegnati nelle operazioni di spegnimento di incendi che riguardano boschi, arbusti e macchia Mediterranea, sterpaglie, che molto spesso si estendono ai depositi agricoli o alle rotoballe che sono disseminate nelle sterpaglie. Oggi è stata una giornata campale per il Comando di via Zigarelli che vede tutte le squadre della sede centrale e delle cinque sedi distaccate impegnate per questa tipologia di interventi, ed è stato richiamato anche il personale libero dal servizio e la direzione regionale dei Vigili del fuoco della Campania sta facendo intervenire una sezione operativa dalla Regione Toscana per dar manforte alle nostre squadre.

Situazioni critiche

Gli interventi più rilevanti si stanno effettuando a Lapio in contrada Toppa, Lioni in contrada Civita, Sant'Angelo Dei Lombardi in contrada Vallegrande, Volturara in contrada Pezza, Montefalcione sulla strada Provinciale, Grottaminarda in contrada Buttafuoco, San Mango Sul Calore in contrada Poppano, Guardia dei Lombardi in contrada Sasso, San Nicola Baronia sulla strada Vicinale, Montefusco in località Serra, Nusco in contrada Campo. Tante ancora le richieste che giungono presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco, che è seguita dal Funzionario di Guardia Ispettore Roberto Dello Russo e dal capo Turno Provinciale.

Auto in fiamme

Ovviamente non mancano gli interventi di soccorso per altre tipologie, come quello effettuato intorno alle 16'30 ad Altavilla Irpina sulla SP 268, via Carrara, dove un'autovettura in transito è andata a fuoco. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, e per l'uomo originario di Pietrastornina solo tanto spavento ma nessuna conseguenza di rilievo.