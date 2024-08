Fumo, paura e fiamme, brucia Montevergine: in fuga dalle case a Mercogliano Molti residenti hanno lasciato le abitazioni, il fuoco minaccia le case- IL VIDEO

Il fuoco avanza fino a minacciare le case. Mercogliano si prepara a una notte di paura.

Le fiamme che avvolgono i boschi della montagna di Montevergine scendono pericolosamente a valle (ULTIMO VIDEO). In molti hanno deciso di lasciare le case, la macchina dei soccorsi fa quello che può ma fumo e fiamme si propagano rapidamente alimentate dal vento. Momenti di tensione in particolare in via ammiraglio Bianco dove i residenti hanno abbandonato le abitazioni. L'incendio - come si vede dal video di Orlando Matarazzo - è particolarmente aggressivo lungo la strada che dalla sede del Crom porta a Ospedaletto. In azione anche un elicottero.

Sul luogo diverse squadre dei vigili del fuoco. La sala operativa della protezione civile della regione Campania diretta da Claudia Campobasso sta inviando sul posto squadre da Napoli, Mercato San Severino, Montoro e Ariano Irpino queste ultime appartenenti al coordinamento rete Campania 2020.