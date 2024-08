Rogo a Mercogliano, notte di paura. Il sindaco accusa: "Trovati gli inneschi" Gravissimi i danni ai boschi della montagna. D'Alessio conferma: c'è la mano dell'uomo

Brucia ancora la montagna di Montevergine. E’ stata una notte di paura per numerosi residenti di Mercogliano che hanno deciso di lasciare le proprie abitazioni presi dal panico e intossicati dal fumo.

Fiamme particolarmente aggressive lungo la strada che dal Crom porta a Ospedaletto d’Alpinolo e che hanno minacciato anche un ristorante della zona. Subito si è mossa la sala operativa della protezione civile guidata da Claudia Campobasso con squadre inviate anche da Napoli e Mercato San Severino.

Il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio ha seguito costantemente le operazioni di spegnimento del rogo. “Sono convinto che c’è la mano dell’uomo, i carabinieri forestali stanno facendo i loro rilievi ma proprio qui, di fronte al ristorante Zi ‘Ndrea, sono stati trovati diversi inneschi. E’ stata una notte molto impegnativa, ringrazio la Protezione Civile, i vigili del Fuoco e i tanti cittadini comuni che con botti e trattori hanno contribuito allo spegnimento delle fiamme, evitando così quello che posso definire una strage ambientale, per noi questa montagna è sacra. Questi maledetti piromani ogni estate devastano il nostro territorio, la nostra natura e per noi amministratori locali oltre il danno c’è la beffa di dover sborsare ulteriori soldi per la messa in sicurezza del territorio”.