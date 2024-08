Tragica vacanza per un autista di Pratola Serra: "Voleva solo fare un bagno" Mauro Antonio Petruzziello era appena arrivato a Scalea con la famiglia. Un tuffo e poi la tragedia

Vacanza tragica per un 54enne di Pratola Sera. Era appena arrivato a Scalea con la propria famiglia per trascorrere una settimana al mare, ma non appena si è tuffato in mare per un primo bagno si è sentito male ed un infarto lo ha ucciso all'istante. La tragedia si è consumata sabato mattina. Mauro Antonio Petruzziello, 54 anni, di Pratola Serra, autista di scuolabus, era arrivato nella località balneare calabrese insieme alla famiglia. In attesa di entrare nel b&b che aveva prenotato, ha deciso di recarsi in spiaggia alla località Ajnella.

Il tempo di fare un breve bagno e si è consumata la tragedia. Il 54enne si è accasciato sulla spiaggia privo di sensi. I familiari hanno subito lanciato l’allarme. Sul litorale sono giunte tre ambulanze del 118. Ma i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.