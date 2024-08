Moschiano. domani pomeriggio i funerali di Domenico Romano I funerali del 48enne si celebreranno alle 17 nella Chiesa Maria S.S. della Carità

di Paola Iandolo

Si svolgeranno domani pomeriggio i funerali del 48enne rimasto vittima in un incidente stradale avvenuto il primo agosto tra Marzano e Lauro. La salma di Domenico Romano, padre di bimbi, lascerà l'ospedale di Avellino e arriverà nella Chiesa Maria S.S. della Carità di Moschiano alle 15.30. Alle 17 sarà celebrato il rito funebre. La salma sarà tumulata nel cimitero di Moschiano.

Le indiscrezioni

Il medico legale Giovanni Zotti, nominato dal pm del tribunale di Avellino Paola Galdo, ha riscontrato lesioni gravi all'aorta durante l'esame autoptico eseguito presso l'ospedale Moscati di Avellino che avrebbe provocato l'emorragia interna. Il 48enne è morto in pochissimo tempo. Tra 90 giorni verrà depositata la relazione medico legale del consulente nominato dalla procura avellinese per far luce sull'incidente gravissimo verificatosi giovedì pomeriggio lungo la Ss403, strada che collega il Vallo di Lauro al nolano.

Gli indagati

Oltre alla venticinquenne di Moschiano, C.M. gli inquirenti avrebbero individuato anche un secondo indagato grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza attive lungo la strada, teatro del gravissimo incidente. Il secondo indagato - alla guida di una Q5 immortalata dalle telecamere - avrebbe avuto un ruolo nel sinistro mortale. Dunque sarebbero due gli indagati accusati di omicidio stradale e lesioni gravi.