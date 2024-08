Ariano Irpino, agente salva la vita ad un detenuto per ben due volte Prima ha evitato che il detenuto si impiccasse e poi che si trasformasse in una torcia umana

di Paola Iandolo

Attimi di tensione si sono vissuti tra le mura della casa circondariale di Ariano Irpino. Un tentativo di suicidio è stato sventato da un agente di polizia penitenziaria. A darne notizia Stefano Sorice Segretario Locale UILPA Polizia Penitenziaria Ariano Irpino. Poco prima dell’inizio del giro di visita del garante dei detenuti, un ristretto, già autore di altri eventi critici, ha dapprima tentato di impiccarsi, gesto interrotto dall’agente addetto al reparto e, successivamente, ha provato a darsi fuoco.

L'intervento provvidenziale

Lo stesso agente, sprezzante del pericolo, ha spento a mani nude le fiamme che si stavano propagando sul petto del soggetto salvandogli praticamente la vita due volte. Il poliziotto ha riportato ustioni di secondo livello ed una prognosi di 10 giorni presso il pronto soccorso di Ariano. L’encomiabile gesto dell’agente dimostra quanta dedizione vi sia per il proprio lavoro, verso i mandati istituzionali della Polizia Penitenziaria e non solo l’assicurarsi del rispetto dell’ordine e della sicurezza, ma verso la tutela degli stessi detenuti. Giunga da questa Organizzazione Sindacale all’agente il nostro plauso per l’ottimo lavoro svolto, evitando che la conta delle morti in carcere si aggiornasse ancora e l’augurio di una pronta guarigione.