Ariano: incendi e mancanza di idranti nell'area industriale di Camporeale Una carenza gravissima in quest'area in notevole espansione dal punto di vista industriale

Ennesimo incendio nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino. All'opera i vigili del fuoco del locale distaccamento di via Maddalena con il supporto di un'impresa del luogo che ha preso parte alle operazioni di spegnimento. Sotto accusa ancora una volta la mancanza di idranti. Una carenza gravissima in quest'area in notevole espansione dal punto di vista industriale. E' stato più volte segnalato a chi di competenza dagli stessi vigili del fuoco e dalla protezione civile ma finora nulla. In caso di incendi in questa zona e nel territorio limitrofo diventa un'impresa approvvigionarsi di acqua per spegnere gli incendi.