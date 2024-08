Ancora un incidente sull'A16 a Lacedonia, stavolta in direzione Avellino Caos e code ancora una volta sul tratto irpino dell'autostrada

Dopo una matitnata d'inferno in direzione Puglia, stavolta nel pomeriggio gravi disagi sull'autostrada Napoli -Bari sulla corsa in direzione Avellino. In pratica il traffico è stato bloccato a causa di un incidente a circa 700 metri dallo svincolo per Lacedonia. Da quanto si è appreso un'auto - per cause da accertare si è ribaltata. Una persona è rimasta ferita. Sul posto 118 e polizia stradale per i primi rilievi.

Molti i vacanzieri in viaggio costretti a fermarci. Le code si sono prolungate a lungo creando non pochi disagi.