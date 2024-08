Acquista un pacchetto vacanze, ma è una truffa: 4 persone denunciate La disavventura è capitata ad un quarantenne della Baronia

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà 4 persone, 2 del napoletano e 2 siciliani, ritenuti responsabili di truffa e sostituzione di persona in concorso. La disavventura è capitata ad un quarantenne della Baronia, che, dopo aver visto un annuncio sul web, con foto e descrizione minuziosa, di un pacchetto vacanza in Grecia per una settimana ad un prezzo concorrenziale, è stato truffato di euro 1.500,00, il prezzo richiesto per la caparra. Il malcapitato, dopo aver contattato il numero di telefono riportato sull’annuncio e aver ottenuto tutte le informazioni richieste, ha effettuato il bonifico sull’IBAN indicato, ma quando ha contattato l’albergo per conferma della prenotazione ha scoperto l’imbroglio: nessuna prenotazione a suo nome anzi l’albergatore ha parlato di altre persone incappate nello stesso raggiro.

Da qui la decisione di rivolgersi ai Carabinieri. L'attività investigativa e gli elementi acquisiti hanno permesso ai militari di individuare, seguendo il flusso di denaro, rapidamente i presunti autori del raggiro e verificare che sono state truffate almeno altre nove persone con le stesse modalità. I presunti autori sono allo stato indagati e pertanto innocenti fino a sentenza definitiva