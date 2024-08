Vento e pioggia, pomeriggio da incubo a Vallata: vola via il tetto del capannone Fortunatamente non si sono registrati feriti

Vento e pioggia devastanti in pochi minuti. Pomeriggio da incubo a Vallata, alla contrada Santa Lucia dove a causa della forte pioggia è crollato il tetto in lamiera di un capannone agricolo finito sulla strada.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.