Tragedia a Grottolella, si schianta con l'auto contro un muro: morta 75enne L'incidente nei pressi del cimitero del comune irpino. Ferita una passeggera

Nel tardo pomeriggio di ieri 13 agosto, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Grottolella in via Salvo D'Acquisto nei pressi del Cimitero, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva la sua corsa contro il muro di recinzione del Cimitero.

A bordo dell'auto due donne, una di 75 anni originaria di Grottolella, purtroppo deceduta, e un'altra originaria di Montefredane rimasta ferira, e trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza ed i Carabinieri della Stazione di Montefredane hanno effettuato i rilievi dell'incidente.