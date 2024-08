Inchiesta Dolce Vita, la segretaria Dovetto: "Mai sentita dalla Procura" La smentita della dirigente rispetto alle notizie circolate nelle ultime ore ad Avellino

Dalla segretaria generale della Provincia di Benevento Maria Luisa Dovetto riceviamo e pubblichiamo:

"Corre l’obbligo di evidenziare che la sottoscritta è attualmente il Segretario Generale titolare e in carica dell’Amministrazione Provinciale/Provincia di Benevento mentre, dall’albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli, risulta quale titolare della sede del Comune di Avellino il dr. Vincenzo Lissa".

"Inoltre la sottoscritta - precisa la Dovetto - si è recata unicamente due volte al Conune di Avellino, su autorizzazione della Prefettura di Napoli, per effettuare una supplenza per un Consiglio Comunale ed una supplenza per una Giunta Comunale. In nessuna delle due giornate (peraltro oramai risalenti alla metà del mese di luglio ed al 1 agosto) la sottoscritta ha incontrato delegati della Procura e/o organi di PG, per nessuna ragione e/questione, ne è stata mai “sentita”, né mai ha fornito alcuna informazione a nessun titolo.

La Dovetto sottolinea "la assoluta infondatezza delle notizie date e la totale erroneità", "oltre che gravità, di quanto asserito, anche in forma condizionale, in quanto assolutamente non conforme al dato oggettivo il che esclude alcun diritto di cronaca", conclude la dottoressa Dovetto.