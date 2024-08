Fermato in tempo dai carabinieri: evitato l'inizio di una giornata da incubo Un 82enne, stava dando fuoco a delle sterpaglie in un campo adiacente alla sua abitazione

Prosegue incessante l'impegno dei Carabinieri per la prevenzione e la repressione degli incendi che, nell'ultimo periodo, hanno interessato la provincia di Avellino ed in particolare il territorio della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino.

Questa mattina, un 82enne, stava dando fuoco a delle sterpaglie in un campo adiacente alla sua abitazione, quando è stato notato da una pattuglia in transito, perché chiamata per un altro intervento su un incendio, in corso, nella stessa località.

L’uomo, fermato in tempo dai militari dell’Arma, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’ordinanza n.13 del 19.06.2024 del Comune di Montecalvo Irpino.

Il comportamento dell’anziano, in una estate così rovente, ha rischiato di far propagare rapidamente le fiamme con l'inizio di una nuova giornata da incubo.