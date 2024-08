Cervinara: gli spacca un bicchiere in testa, lui reagisce a colpi di pistola Tragedia sfiorata ieri sera nel comune caudino. La lite è degenerata: il ferito è grave

Notte di paura a Cervinara dove si è sfiorata la tragedia in un locale in pieno centro. Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri si è scatenata una lite: un 30enne del posto, ha colpito un coetaneo alla testa con un bicchiere. La vittima ha reagito edha tirato fuori una pistola soarando all’indirizzo del 30enne. Quest'ultimo è stato colpito alla schiena ed un braccio.

L’uomo è stato soccorso e accompagnato in codice rosso all’ospedale “San Pio" di Benevento, da personale sanitario del 118, non in pericolo di vita, attualmente sottoposto a delicato intervento chirurgico.

Sul posto i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina in sinergia

con i militari del Comando Provinciale.

Accertamenti in corso.