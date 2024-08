Scoppia una tubazione interrata dell'acqua ad Ariano: si apre una voragine Danni ingenti nella piano interrato dell'abitazione invaso dall'acqua

Si apre una voragine e sprofonda il pianerottolo di un'abitazione. E' successo in via Conservatorio ad Ariano Irpino. A causare il cedimento la fuoriuscita di acqua da una tubazione laterale sottostante una cavità. Sul posto gli uomini della polizia municipale che hanno immediatamente transennato la zona. Si tratta di una proprietà privata collocata non molto distante dall'antica grotta nota a tutti per il magnifico presepe vivente di rione San Rocco. I tecnici dell'alto calore sono giunti sul posto per verificare la situazione. Allertato anche il dirigente dell'area tecnica comunale. Danni ingenti nella piano interrato dell'abitazione invaso dall'acqua. Problemi potrebbero verificarsi anche alle altre proprietà adiacenti a causa dell'inevitabile interruzione idrica.