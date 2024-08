Perquisizione in carcere a Bellizzi: spuntano smartphone e caricabatterie I controlli della Polizia penitenziaria

Blitz della Polizia penitenziaria all'interno del carcere di Bellizzi Irpino: durante un'ispezione al padiglione "De Vivo", gli agenti hanno ritrovato 6 smartphone e 8 caricabatterie nei locali comuni adibiti a palestra.

Raffaele Troise, responsabile Gau UILpa polizia penitenziaria, ha già rappresentato più volte "forti preoccupazioni sull’andamento di questo padiglione. Nonostante la forte carenza di personale che ormai attanaglia l'istituto, con poliziotti penitenziari costretti a doppi turni, è stata svolta la brillante operazione che ha portato al ritrovamento, quindi a loro va un enorme plauso".

L'esponente sindacale non nasconde le criticità: "Il carcere irpino ormai è al collasso, troppi detenuti, e la conseguenza di ciò è che si rischia di rovinare anche ciò che nel passato si è fatto di buono, come la realizzazione di un padiglione a trattamento avanzato. La UILpa polizia penitenziaria chiede un intervento immediato delle istruzioni per ripristinare numeri accettabili per permettere agli operatori tutti di lavorare in modo dignitoso".