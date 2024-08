Da Santa Paolina al mare ma la casa vacanze non c'è, ennesima truffa online Il raggiro di un 50enne della provincia di Taranto. L'irpino sognava una casa a Francavilla a Mare

I Carabinieri della Stazione di Montefusco, a seguito di denuncia presentata da un uomo di Santa Paolina, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne della provincia di Taranto, per il reato di “Truffa”.

L’uomo aveva ingannevolmente pubblicato un annuncio su un noto sito internet per l’affitto di una casa in località balneare di Francavilla a Mare (CH). Grazie a foto panoramiche ed al prezzo conveniente, lo stesso è riuscito a persuadere il potenziale affittuario il quale, convinto che si trattasse di un buon affare, non ha esitato a versare 350 euro d’acconto, mediante bonifico bancario.

Incassato il denaro, il proponente ha fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite all’incolpevole malcapitato.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.