Incidente Capaccio, dopo Cosimo e Roxana muore anche il conducente dell'auto Si aggrava ulteriormente il bilancio: l'uomo era alla guida dell'auto, è deceduto in ospedale

Si aggrava ulteriormente il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 18, nei pressi dello svincolo di Capaccio Paestum e che è costato la vita al 48enne di Atripalda, Cosimo Spagnuolo e alla moglie, la 50enne Roxana Arena. In mattinata è deceduto al "Ruggi" di Salerno anche il 49enne di Vallo della Lucania che era alla guida della Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con la moto in sella alla quale viaggiavano i coniugi irpini. L'uomo era stato trasportato in elisoccorso a Salerno ma le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime. Dopo aver trascorso la notte nel reparto di Terapia Intensiva, il suo cuore ha smesso di battere a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente.

La dinamica dell'impatto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Agropoli che, guidati dal capitano Giuseppe Colella, sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Appare abbastanza chiaro che alla base dell'incidente ci sia l'elevata velocità, anche in considerazione dello stato in cui sono stati recuperati i veicoli incidentati. Un fenomeno allarmante e che, purtroppo, è particolarmente diffuso sulla statale 18 che da inizio anno è stata spesso teatro d'incidenti mortali. Ieri altre tre vittime di una lunga serie.