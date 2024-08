"Un piccolo gesto di solidarietà, per un grande contributo" Al via le prenotazioni per l’acquisto del calendario della polizia di Stato 2025

A partire da oggi sono aperte le prenotazioni per l’acquisto del calendario della Polizia di Stato 2025. La realizzazione del calendario, splendido in una rinnovata veste grafica, è stata affidata quest’anno al fotografo Eolo Perfido, ritrattista di fama internazionale che ha collaborato con le più importanti agenzie di comunicazioni del mondo. Considerato uno dei massimi esponenti della street photography, utilizzando la tecnica del bianco e nero, con inquadrature orizzontali, ha fortemente concentrato l'attenzione sulle forme, sulle espressioni e sulle interazioni, creando una narrazione visiva coesa, leggibile attraverso tutto il calendario.

Attraverso le foto scattate in vari contesti operativi, ha voluto evidenziare lo scambio di sguardi tra gli operatori di Polizia prima di effettuare un arresto, il loro impegno durante le esercitazioni, ma soprattutto le interazioni con i cittadini, che più di ogni altra cosa contraddistinguono il lavoro della Polizia di Stato ed il suo “esserci sempre” come parte integrante del tessuto sociale, che sono chiamati a proteggere e servire.

Nel prosieguo delle iniziative di solidarietà promosse dall’Unicef, anche quest’anno, il ricavato della vendita del calendario sarà destinato a sostenere il progetto finanziato dal Comitato Italiano per l’Unicef Onlus:”School in a Box” le cui primarie finalità sono indirizzate a garantire, attraverso mirate iniziative, un futuro migliore a milioni di bambini, garantendo il diritto all’istruzione in contesti di crisi ed offrendo loro strumenti essenziali per l’apprendimento.

Inoltre, una quota del ricavato dalla vendita sarà devoluto al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, in favore del Piano “Marco Valerio”.

Tutti i cittadini possono acquistare il calendario della Polizia di Stato, il cui costo è di 8 euro per quello da parete e di 6 euro per quello da tavolo, entro e non oltre venerdì 21 settembre venturo.

Copia dell’attestazione di versamento dovrà essere poi presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Avellino, al fine di completare la procedura di prenotazione del calendario.

Per prenotare il calendario della Polizia di Stato, occorrono pochi passaggi: bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’Unicef”; in alternativa versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”; specificando, in entrambi i casi, la causale: “Calendario Polizia di Stato 2025”- progetto Unicef “School in a Box” Un appuntamento annuale, quello che si rinnova con la Polizia di Stato, giunto alla 25° edizione. Un piccolo gesto di solidarietà per un grande contributo.