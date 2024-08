Niente acqua per un'intera giornata: Franza chiede tre autobotti ad Ariano Richiesta urgente al fine di scongiurare pericoli per l'igiene e la salute pubblica

Emergenza idrica ad Ariano Irpino, il sindaco Enrico Franza chiede l'invio urgente di autobotti contenenti acqua potabile. La richiesta è stata formulata direttamente all'Alto Calore.

"Considerato che da diverse settimane - scrive Franza - l'erogazione dell'acqua non è garantita a sufficienza o addirittura interrotta a causa di diversi guasti che interessano la condotta di adduzione e anche dalla scarsa portata idrica, in data 23-08-2024 con nota assunta al protocollo dell'ente al numero 22693 la società alto calore ha comunicato la sospensione dell'erogazione idrica per tutta la giornata del 27 agosto (domani) per la riparazione della condotta adduttrice diametro 800 in agro dei comuni di Villamaina e Gesualdo, che il disagio della popolazione è notevole vista anche la stagione estiva, preso atto della situazione emergenziale, è necessario intervenire con assoluta tempestività, al fine di scongiurare pericoli per l'igiene e la salute pubblica, ritenuto che l'intervento di estrema urgenza deve essere effettuato con idonee autobotti da insediare nei quartieri Martiri e Cardito, si chiede, approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo di fonti aggiuntive, tre autobotti ad Ariano Irpino nei rioni Cardito, Martiri e nel centro storico per la distribuzione idrica in attesa di interventi risolutivi." Fin qui la lettera del primo cittadino arianese.