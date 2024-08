Avellino, lite all’ufficio anagrafe: chiesto l’intervento dei carabinieri Una utente è andata su tutte le furie, un dipendente ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine

I militari della stazione di Avellino sono stati allertati per un litigio al comune di Avellino. Il diverbio è scoppiato di buon’ora tra una dipendente dell’ufficio comunale e una donna che è andata su tutte le furie per motivi poco chiari. Sono volate parole grosse e il dipendente alla fine ha chiesto l'intervento dei militari preoccupato dalla piega che aveva preso la situazione. I militari prontamente giunti sul posto non hanno trovato alcuna situazione allarmante, anche perché nel frattempo la donna, una utente, si era calmata. La discussione dai toni accesi è subito rientrata. I militari dunque non hanno raccolto nessuna denuncia e sono rientrati in sede.