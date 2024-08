Ambulanza in emergenza bloccata sul viadotto: ogni mercoledì è un'odissea/VIDEO Ancora un mercoledì nero lungo la Variante ad Ariano Irpino

Le sirene di un'ambulanza bloccata all'imbocco del viadotto in ristrutturazione in direzione Foggia, un operaio che annulla momentaneamente il semaforo senza interfacciarsi con qualcun'altro dalla direzione opposta mandando le auto, compresa la nostra allo sbaraglio nella strettoia, una coda snervante e interminabile fino alla zona Martiri.

E' successo ancora una volta, puntualmente come ogni mercoledì, giorno in cui ad Ariano Irpino si svolge il mercato settimanale e succederà ancora.

Nessun amministratore comunale è stato in grado di risolvere questa emergenza, spostando quelle quattro bancarelle da via nazionale in un altro luogo e liberando la strada. Il problema dell'intasamento della variante il mercoledì viene da qui, lo sanno tutti negli uffici comunali ma nessuno interviene.

E mercoledì prossimo "stessa spiaggia, stesso mare" in via Variante ad Ariano Irpino. Perchè come recita un antico proverbio: "Lavà la capo a lu ciuccio, si perde sulo acqua e sapone." Con la speranza che ve ne sia acqua a disposizione di questi tempi....