Ariano: tamponamento tra un'autobetoniera e un un'auto lungo la Variante E' successo all'altezza di via Loreto poco prima del cantiere sul viadotto

Tamponamento senza gravi conseguenze tra un'autobetoniera diretta in un cantiere e un una Ford kuga lungo la variante ad Ariano Irpino. E' successo all'altezza di via Loreto. Un tratto della statale 90 delle puglie, non nuovo ad incidenti del genere a causa delle inevitabili code giornaliere causate, dal vicino cantiere in cui sono in atto i lavori di messa in sicurezza del viadotto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. Gli stessi agenti stanno monitorando il comportamento indisciplinato di molti automobilisti non curanti dei semafori e del rispetto del senso unico alternato. Diverse le contravvenzioni finora elevate, grazie ai controlli effettuati sul posto, come pure le patenti di guida ritirate.