Torna a bussare il Covid in Irpinia: misure di nuovo rigide negli ospedali Situazione monitorata in provincia di Avellino

Pazienti Covid in pediatria, medicina e chirurgia all'ospedale Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino. Ma anche nelle altre strutture sanitarie della provincia di Avellino si registra una situazione analoga come del resto in Campania in generale. Già nei giorni scorsi si erano registrati altri casi al pronto soccorso arianese.

L'Asl di Avellino diretta da Mario Ferrante con un'apposita circolare già da alcune settimane ha disposto preventivamente l'uso obbligatorio della mascherina nei reparti per gli operatori sanitari, pazienti e familiari con relativo tampone all'ingresso in pronto soccorso e prima del ricovero.

Un periodo quello attuale, di fine estate dove si continuano a registrare in Italia casi di positività all'infezione da Sars-CoV-2 e casi di Covid-19. Situazione che sembra essere però al momento ancora sotto controllo, anche negli stessi ospedali ma si guarda con particolre attenzione la stagione autunnale senza però un eccessivo allarmismo.