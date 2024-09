Trovato il corpo della signora Agnese, dolore e sconforto anche a Cervinara Il sindaco Caterina Lengua: un grande dolore che vive la comunità

E' stato ritrovato senza vita il corpo di Agnese Milanese, la 74enne di Cervinara dispersa dal 27 agosto a seguito di un nubifragio che si è abbattuto sulla frazione Talanico. Agnese è stata ritrovata nell'ex Cava del Giglio in località Lago dei Veleni dove si erano concentrate le ricerche dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Il corpo è stato recuperato dal nucleo Saf e dai sommozzatori.

Dolore e sgomento nella cittadina caudina, dove Agnese e la sua famiglia sono molto conosciuti. Il sindaco Caterina Lengua ha partecipato sin da subito alle ricerche dei dispersi, in stretto contatto con il fratello Domenico che vive a Cervinara e che tutt'ora è sul posto per le ricerche del nipote. Il luogo dove è stata trovata Agnese, una vecchia cava dismessa, è colma di fango e detriti e le operazioni di ricerca sono state difficili e delicate.

Grande partecipazione al dolore per la notizia della morte di Agnese da parte della comunità di Cervinara e da parte dell'amministrazione comunale. Proprio qualche giorno prima della tragedia il sindaco Lengua aveva officiato il matrimonio del nipote, e aveva avuto modo di incontrare e di parlare con la signora Agnese Milanese. “Con alcuni amministratori del posto sono rimasta in contatto per offrire la nostra solidarietà ed aiuto concreto per alleviare la situazione di emergenza – ha detto il sindaco. Ed ora sapere del ritrovamento del corpo di Agnese ci riempie il cuore di tristezza -”. Ovviamente proseguono le ispezioni dell'ex cava per ritrovare Giuseppe Guadagnino, il figlio di Agnese che risulta ancora disperso.