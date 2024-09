Avellino: inchiesta Summer Fest, il ruolo dell'ex assessore Luongo L'ex assessore avrebbe fatto da intermediario tra la società irpina e la Word Music

di Paola Iandolo

Summer Fest 2023, emerge il ruolo ricoperto dall'ex assessore Stefano Luongo. Ad avviso degli inquireinti sarebbe stato lui a determinare l’accordo tra la società East Side Srls (con sede in Vicolo Conservatorio ad Avellino che si è occupata dal 2019 di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande) e la società che aveva l’esclusiva sui cantanti Achille Lauro, Tananai e Gaia, gli stessi che si erano esibiti sul palco di Piazza Libertà il 16 agosto 2023 nel “concertone” del Summer Fest 2023. Grazie alla sua intermediazione sarebbe stato siglato l'accordo finito al centro delle indagini. Luongo risponde di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in concorso.

La ricostruzione

L’accordo tra la Word Music (non coinvolta nell'inchiesta) e la East Side Srls è stato sottoscritto il 12 luglio 2023, secondo quanto raccolto dagli investigatori grazie all’intermediazione dell’ ex assessore Luongo. Ad avviso della Procura, guidata da Domenico Airoma, la East Side Srls - intestata ai fratelli M. e S. R., entrambi indagati - era priva di documentata esperienza pregressa. La società aveva mutato il suo codice Ateco solo il 31 luglio 2023, inserendo tra le attività anche l’organizzazione di spettacoli musicali, manifestazioni artistiche, concerti. Per ora si tratta di una contestazione provvisoria mossa anche nei confronti del funzionario comunale A.R e del dirigente comunale G.M..