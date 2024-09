Avellino: un detenuto evade dal Carcere di Bellizzi Personale di Polizia Penitenziaria, libero dal servizio, richiamato per le ricerche

Evasione al Carcere di Bellizzi Irpino. "Da quanto apprendiamo, un detenuto sarebbe evaso un serata dalla Casa Circondariale di Avellino": nota ufficiale da parte di Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. "Personale di Polizia Penitenziaria libero dal servizio è stato richiamato per le ricerche. - sottolinea De Fazio - Solo ieri un recluso associato alla Casa di Reclusione di Carinola era evaso dall'ospedale di Sessa Aurunca dove era stato condotto per accertamenti diagnostici. Oggi pomeriggio prima due e poi un altro ristretto sono evasi dal Beccaria di Milano. Porte aperte alla Renault, recitava una vecchia pubblicità. E al Governo? Nordio e Meloni battano un colpo".

"Aumento delle evasioni del 730 per cento"

"Ennesima evasione nelle carceri italiane con quella di stasera ad Avellino dove un pericoloso detenuto è riuscito ad evadere eludendo la sorveglia. Sono tre o più i detenuti evasi nella sola giornata di oggi. In aumento del 730 per cento in un anno. Il disastro della politica delle carceri di questo governo e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Le carceri italiane sono le peggiori d’Europa: il governo continua a fare finta di niente anzi sminuendo la gravissima situazione. Nessun provvedimento è al momento oggetto di attenzione da parte del governo per cercare di evitare un collasso che oramai è già in atto": questo il commento di Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia

penitenziaria S.PP.. "Il personale di polizia è oramai allo stremo, stasera nel carcere di Avellino ci erano 10 poliziotti per 600 detenuti. La polizia penitenziaria è costretta a decine di ore di straordinario mensile. Orami siamo stremati, dall’inizio dell’anno sono oltre 2000 i poliziotti finiti in ospedale, siamo stati abbandonati in balia dei delinquenti che oramai hanno il pieno controllo delle carceri".